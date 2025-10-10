Filippine terremoto 7.6 | il momento della scossa a Davao City

Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la provincia meridionale di Davao Orientale, nelle Filippine, facendo scattare l’ allerta tsunami, poi cessata. Secondo l’Istituto Filippino di Vulcanologia e Sismologia il sisma ha avuto il suo epicentro in mare a 62 km a sud-est della città di Manay. La scossa ha spinto gli abitanti a scendere in strada in preda al panico, ha causato interruzioni di corrente e ha portato all’evacuazione dei villaggi dalle coste delle province vicine a causa del possibile tsunami. Nelle immagini i momenti di paura nelle strade di Davao City. Questo articolo Filippine, terremoto 7. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Filippine, terremoto 7.6: il momento della scossa a Davao City

