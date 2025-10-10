Filati top e trasparenze L’eleganza autentica secondo Fabiana Filippi

Un’eleganza che nasce dalla luce, dal silenzio e dalla capacità di ascoltare la materia. La collezione di Fabiana Filippi è un racconto di introspezione e misura, un viaggio nel territorio sottile dove la forma incontra l’emozione. Ogni dettaglio sembra sospeso in un tempo quieto, come in una fotografia di Vivian Maier, o immerso nella luce tenue dei paesaggi di Luigi Ghirri: la stessa sensibilità, la stessa attenzione per le sfumature e per l’attimo che precede il gesto. La maglieria, da sempre cuore pulsante del brand, si apre a nuove sperimentazioni materiche e visive. I filati si intrecciano con organza riflesso acqua, scuba paillettes e jacquard chiné, creando superfici vibranti, capaci di catturare e riflettere la luce con grazia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

