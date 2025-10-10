Figuraccia di Greta | dà solidarietà ai prigionieri palestinesi ma la foto la smentisce

Altra figuraccia per Greta Thunberg. L’ex simbolo della battaglia per il clima, oggi volto di spicco del mondo pro Pal, è stata espulsa da Israele dopo aver tentato di rompere il blocco a Gaza con la Global Sumud Flotilla, ma sua battaglia prosegue sui social. Ed ecco lo scivolone: nell’esprimere solidarietà ai prigionieri palestinesi per le loro “sofferenze”, l’attivista svedese ha pubblicato la fotografia di un ostaggio israeliano nelle mani di Hamas dal 7 ottobre 2023. Sì, perché tra le immagini condivise dal profilo di Greta (e da quello della Flotilla) è comparsa anche quella di Evyatar David, rapito dai terroristi palestinesi durante la brutale strage terroristica e attualmente ostaggio a Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

