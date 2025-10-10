Fiat 500 si ribalta sulla Casilina 33enne in codice giallo

Frosinonetoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pomeriggio di paura a Ceprano, in provincia di Frosinone, a causa di un incidente stradale autonomo avvenuto sulla Via Casilina.L'episodio si è verificato ieri, 9 ottobre 2025, intorno alle ore 16:30, al chilometro 103 della statale. Secondo una prima ricostruzione, la conducente di una Fiat 500. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fiat - ribalta

fiat 500 ribalta casilinaPaura sulla Casilina. Perde il controllo dell'auto e si ribalta - Traffico rallentato per circa un’ora nei pressi di Villa Ferrari a Ceprano. Riporta ciociariaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Fiat 500 Ribalta Casilina