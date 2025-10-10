Fiaccolata per la pace nel mondo davanti alla Uil Toscana FOTO

Firenzetoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La fiaccolata organizzata oggi davanti alla sede della UIL Toscana vuole essere un momento di riflessione e di speranza. Dopo mesi di dolore e violenza, un primo segnale positivo arriva dal recente accordo tra Israele e Palestina, che prevede un cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fiaccolata - pace

La donazione per Gaza. Dalla fiaccolata per la pace ecco dodici cisterne di acqua

'Luce per Gaza': il Parco della Pace ospita la fiaccolata per il popolo palestinese

'Luce per Gaza': il Parco della Pace ospita la fiaccolata per il popolo palestinese

fiaccolata pace mondo davantiGenova, fiaccolata e veglia per la pace a sostegno della popolazione di Gaza - Meta description: A Genova, sabato 27 settembre, una fiaccolata partirà da Music for Peace per sostenere Gaza e si unirà alla veglia di preghiera per la pace in Cattedrale guidata dall’arcivescovo Tas ... Da ligurianotizie.it

fiaccolata pace mondo davantiFiaccolata per la pace a Genova: oltre 25mila persone in piazza con l’arcivescovo Tasca, Salis e Bucci - Oltre 25mila persone hanno partecipato alla fiaccolata per la pace a Genova organizzata da Music for Peace. Riporta ligurianotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Fiaccolata Pace Mondo Davanti