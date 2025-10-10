’Fi-Pi-Li Horror Festival’ Il maestro Pupi Avati è l’ospite d’onore

di Greta Ercolano Fattori diceva "Se vuoi fare come ti pare vieni a Livorno" e sebbene di recente questo suo detto sia stato rispolverato, nei prossimi giorni, parlando di una grande rassegna in tema horror, si potrebbe quasi ironicamente modificare in "Se ti vuoi spaventare vieni a Livorno". Il capoluogo labronico infatti, fino a domenica ospita la 14ª edizione del Fi-Pi-Li Horror Festival con ospiti ed anteprime. Saranno oltre 60 i film tra corti e lunghi, provenienti da 13 Paesi e 10 racconti del terrore, che verranno trasmessi all’interno delle sale della Gran Guardia e dei 4 Mori, tutti accomunati da un unico messaggio ’Make Horror Great Again’, ovvero il tema di questa 14ª edizione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

