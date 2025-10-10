Festival Salerno in CortoCircuito al cortometraggio Marianna il Premio Marta Naddei

Zon.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Già da qualche anno il longevo festival cinematografico Salerno in CortoCircuito ha introdotto il PremioMarta Naddei”, intitolato alla giovane giornalista de “L’Ora” scomparsa tragicamente nel dicembre 2019. Il riconoscimento, assegnato da una giuria di giornalisti salernitani, premia il lavoro audiovisivo che più degli altri in gara sa raccontare e trasmettere i messaggi sociali. L’edizione appena conclusa ha visto assegnare il prestigioso riconoscimento al cortometraggio Marianna, prodotto dalla Vitruvio Entertainment, co-prodotto da Nova Civitas Soc. Coop., e nato da un progetto di sensibilizzazione dell’ Associazione Salute e Vita, in collaborazione con il CSV-Sodalis di Salerno. 🔗 Leggi su Zon.it

festival salerno in cortocircuito al cortometraggio marianna il premio marta naddei

© Zon.it - Festival Salerno in CortoCircuito, al cortometraggio “Marianna” il Premio Marta Naddei

In questa notizia si parla di: festival - salerno

Salerno Danza Festival 2025, dal 25 al 27 luglio al Kamaraton di Camerota

ACI Salerno protagonista al Giffoni Film Festival: sicurezza, sostenibilità e uno sguardo ai 100 anni dell’Ente

Salerno Danza Festival 2025, ultimo spettacolo al Teatro Kamaraton di Camerata: chiude Re-Garde della Compagnie MF

festival salerno cortocircuito cortometraggioLinea d’Ombra Festival, Salerno la 30ª edizione con Eran Riklis ospite d’onore - L’identità visiva della 30ª edizione porta la firma di Roberto Policastro (Doppiavù): un concept forte e simbolico, una mela corrosa dal marcio che rappresenta la ferita di un sapere tradito, immagine ... Da tg24.sky.it

festival salerno cortocircuito cortometraggioLinea d’ombra Festival, Salerno torna per il trentesimo anno a colorarsi di cinema - Tre concorsi ufficiali e tanti ospiti internazionali, tra cui Eran Riklis, premio alla carriera. Si legge su comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Festival Salerno Cortocircuito Cortometraggio