Festival Salerno in CortoCircuito al cortometraggio Marianna il Premio Marta Naddei
Già da qualche anno il longevo festival cinematografico Salerno in CortoCircuito ha introdotto il Premio “Marta Naddei”, intitolato alla giovane giornalista de “L’Ora” scomparsa tragicamente nel dicembre 2019. Il riconoscimento, assegnato da una giuria di giornalisti salernitani, premia il lavoro audiovisivo che più degli altri in gara sa raccontare e trasmettere i messaggi sociali. L’edizione appena conclusa ha visto assegnare il prestigioso riconoscimento al cortometraggio Marianna, prodotto dalla Vitruvio Entertainment, co-prodotto da Nova Civitas Soc. Coop., e nato da un progetto di sensibilizzazione dell’ Associazione Salute e Vita, in collaborazione con il CSV-Sodalis di Salerno. 🔗 Leggi su Zon.it
