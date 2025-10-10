Festival Il Magnifico rinnova la sua formula | a novembre la programmazione Off a gennaio la settimana del festival
Il Festival Il Magnifico diretto dal giovane Leonardo Margarito, insieme a Matteo Cichero e all’Associazione Culturale Visione torna a Firenze con una nuova energia e un format rinnovato. Dopo il grande successo dell’ultima edizione, la manifestazione che negli anni si è imposta come uno degli. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Le Star degli Show Cooking al Puglia Cake Festival 2025! Attenzione, amanti del dolce! Il Puglia Cake Festival torna con la sua 9° Edizione al magnifico Palazzo San Giorgio a Trani (11/12 Ottobre 2025) e il programma degli Show Cooking è... semplic
Claudia Cardinale, al Festival di Venezia 2025 torna a splendere il suo iconico charme ne Il magnifico cornuto - Anche se non presente fisicamente, Claudia Cardinale in questo Festival di Venezia 2025
Festival della Consapevolezza a Padova: un grande successo alla sua quarta edizione - Padova si anima nel cuore della città con il Festival della Consapevolezza, evento ormai consolidato che, alla sua quarta edizione, registra un crescente interesse di pubblico e critica.