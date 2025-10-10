Festival Eurhop | il meglio della birra artigianale italiana in mostra a Roma
Ha Inizio oggi a Roma, e andrà avanti fino alla mezzanotte di domenica, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di birra artigianale. Presso il Salone delle Fontane dell’Eur si celebra Eurhop, il festival internazionale che raduna il meglio della produzione non industriale di casa nostra con diversi ospiti dagli altri grandi paesi a tradizione brassicola: Belgio, Inghilterra, Germania, Repubblica Ceca. So già che nel corso della tre giorni berrò molto bene, anche perché per l’occasione i birrai portano sempre anteprime e nuove creazioni da presentare al pubblico. Ancora mi ricordo il primo Eurhop al quale partecipai quasi 10 anni fa, dopo essere ritornato a vivere in Italia dall’estero, e l’entusiasmo nel trovare tra le spine birre di grande personalità e qualità, capaci di competere e spesso superare i migliori produttori di quella Gran Bretagna che avevo appena lasciato e che aveva iniziato la sua “rivoluzione craft” diverso tempo prima rinverdendo l’eredità di bitter, IPA e porter con l’obiettivo di spazzare via la produzione massificata e industriale di lager anonime. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: festival - eurhop
Mille e una "botte": le migliori birre artigianali a EurHop - Roma Beer Festival
Eurhop Roma Beer Festival Save the Date 10-11-12 ottobre Salone delle Fontane - Roma (EUR) EurHop Roma Beer Festival, la più grande e attesa manifestazione del settore brassicolo, arriva l’undicesima edizione: un tuffo nel mondo della birra artigi - facebook.com Vai su Facebook
https://beverfood.com/eurhop-roma-beer-festival-2025-salone-internazionale/… EurHop Roma Beer Festival 2025: il Salone Internazionale della Birra Artigianale #BirraArtigianale #CraftBeer #EurHopRomaBeerFestival #MaCheSieteVenutiAFà #Publigiovane - X Vai su X
EurHop 2025: Roma capitale mondiale della birra artigianale - Dal 10 al 12 ottobre Roma ospita EurHop 2025: 100 birrifici e oltre mille birre artigianali al Salone delle Fontane. Segnala pintamedicea.com
Torna “EurHop Roma Beer”, il Festival internazionale delle birre artigianali - Dal 10 al 12 ottobre, al Salone delle Fontane all'Eur, si riuniranno appassionati e professionisti per celebrare la tradizione brassicola, con oltre mille birre da tutto il mondo ... Secondo ilquotidianodellazio.it