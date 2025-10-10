Festival della Cooperazione Internazionale 2025 | otto giorni tra diritti inclusione e futuro delle istituzioni globali a Ostuni e San Vito dei Normanni
di Alessandro Nardelli * Ostuni e San Vito dei Normanni si preparano ad ospitare, dall’11 al 19 ottobre 2025, la nona edizione del Festival della Cooperazione Internazionale, un appuntamento ormai consolidato nel panorama nazionale e internazionale della solidarietà, della giustizia sociale e dei diritti umani. Promosso da AIFO – Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau – e dalla RIDS, Rete Italiana Disabilità e Sviluppo, con il patrocinio di enti locali e partner internazionali, il Festival torna quest’anno con un tema di grande urgenza: “La cooperazione internazionale e il futuro delle istituzioni globali”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
