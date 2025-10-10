Festival del giornalismo culturale a Urbino | il programma di oggi

L’edizione numero tredici del Festival del Giornalismo Culturale inizia oggi con due ospiti d’eccezione: Stefano Mancuso e Serena Dandini. L’evento, quest’anno avente per tema CulturaNatura: Lo sguardo ecologico nel giornalismo culturale e organizzato dall’Istituto per la Formazione al Giornalismo di Urbino, dopo alcuni appuntamenti mattutini, entrerà nel vivo con Stefano Mancuso, che sarà protagonista, alle ore 18 nella Sala del Trono di Palazzo Ducale col racconto Rivoluzione delle Piante: una ricerca, la sua, affascinante e autorevole che, a partire della biologia vegetale, ci conduce a riflettere su intelligenza collettiva e strategie di sopravvivenza della specie umana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

