La città di Abbiategrasso si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della cultura e della valorizzazione del proprio patrimonio storico. Nell’ambito del Festival d’Autunno domani alle 18 al Castello visconteo, sarà inaugurata la mostra permanente “Abbiategrasso. La città, le persone, la storia”, un importante dono alla comunità offerto dal Rotary Club cittadino. L’esposizione, frutto di un lungo lavoro di ricerca, rappresenta un vero e proprio viaggio attraverso i secoli, pensato per raccontare come si è formata e sviluppata la città nel corso del tempo. Il percorso si snoda all’interno di tre sale tematiche, ciascuna dedicata a un diverso periodo storico e curata con grande attenzione ai dettagli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Festival d'Autunno. Storia, arte e cultura. Tutto in un weekend