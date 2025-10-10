Festival Cosmos 2025 | in piazza Italia torna il villaggio di divulgazione scientifica
Allestito anche quest’anno in piazza Italia, il villaggio del “Festival Cosmos 2025”, un’ampia area con gli stand curati da polizia di stato, carabinieri, aeronautica militare, guardia costiera, istituto nazionale di astrofisica, università mediterranea e università della Calabria. La. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: festival - cosmos
Divulgazione scientifica, a Reggio Calabria torna il Festival Cosmos 2025
Con l’apertura dei laboratori scientifici parte il Festival Cosmos
Partenza in grande stile per l’edizione 2025 del “Festival Cosmos, scienza cultura, società", organizzato a Reggio Calabria dalla Città Metropolitana in sinergia con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero degli Affari Esteri e la Società Astronomica It - facebook.com Vai su Facebook
Scienziati da tutto il mondo, laboratori, incontri e premi: Reggio Calabria ospita il Festival Cosmos 2025. Tutte le info - X Vai su X
Reggio, aperto il villaggio ‘Cosmos 2025’: centinaia di studenti in piazza – FOTO - Piazza Italia si trasforma in un laboratorio scientifico a cielo aperto con la partecipazione di università, forze armate e istituti di ricerca ... Come scrive citynow.it
Reggio. In Piazza Italia a Reggio Calabria aperto il villaggio del Festival Cosmos 2025 - Gli stand delle forze dell’Ordine e dell’Istituto nazionale di astrofisica, visitati da centinaia di studenti The post Reggio. Scrive msn.com