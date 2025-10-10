Festa di Halloween al CH4 | cena e festa in maschera

Venerdì 31 ottobre festa di Halloween con il Ristorante CH4 di Torino. Ad attenderti ci saranno animazione, musica, premi per le maschere più belle e un menù da brividi. L’appuntamento è alle 20.30 presso il campo Polivalente del CH4 Sporting Club.La prenotazione è obbligatoria entro il 25. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

