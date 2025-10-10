Ferrero | Avrei venduto subito la Sampdoria a Vialli se fosse arrivata un’offerta

Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, oggi è ripartito dalla Ternana, senza un ruolo precisamente definito nella società. L’intervista alla Gazzetta dello Sport. L’intervista a Massimo Ferrero. Ferrero, qual è il suo vero ruolo nella Ternana? « Calciatore. Le piace come risposta? Io sono un uomo del fare, non del dire. L’inno della Ternana mi piace, è affascinante. Non farò arrabbiare altri tifosi. Faccio il pendolare: vado a Terni al mattino presto con il cuore e torno la notte con amore ». Ma quindi cosa fa, nel pratico? « Sono un operaio del calcio e ho avuto la fortuna di incontrare la famiglia Rizzo, che si è fidata del sindaco e mi ha affidato la Ternana. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

