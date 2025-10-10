Ferraro aderisce in Fdi Cangiano | Testimonianza del buon lavoro svolto

Casertanews.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fratelli d'Italia continua a dimostrarsi anche in Provincia di Caserta un partito in forte crescita e teso a confermare sui territori i risultati importanti che già lo hanno visto protagonista negli ultimi mesi sia a livello nazionale che regionale. Testimonianza in tal senso sono le tante. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ferraro - aderisce

ferraro aderisce fdi cangianoMaddaloni, Michele Ferraro aderisce a FdI. Cangiano: “Rafforzati in città importante” - Fratelli d’Italia consolida la propria crescita anche nel Casertano. Da pupia.tv

MADDALONI – Il consigliere Ferraro passa in Fratelli d’Italia, Cangiano (FdI): la sua adesione testimonia il buon lavoro svolto - Fratelli d'Italia continua a dimostrarsi anche in Provincia di Caserta un partito in forte crescita e teso a confermare sui territori i risultati importanti che già lo hanno visto ... Scrive casertafocus.net

Cerca Video su questo argomento: Ferraro Aderisce Fdi Cangiano