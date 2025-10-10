Ferrari Vasseur in bilico Chris Horner verso Maranello? Il retroscena della trattativa in F1

Sport.quotidiano.net | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

??????Roma, 10 ottobre 2025 –  Chris Horner verso la Ferrari? Lo raccontano in Germania, dove parlano di una trattativa bene avviata. Ma sarà vero? Calma e gesso, perché questo sembra quasi un giochino della Settimana Enigmistica: unisci i puntini e scoprirai la verità nascosta. E insomma mica serve troppa fantasia per alimentare il romanzo d’autunno a bordo pista. I puntini. In breve. La Ferrari in F1 non tocca palla da quasi due decenni. In questo lasso di tempo, un signore che si chiama Chris Horner ha vinto la bellezza di quattordici (14) titoli mondiali con la Red Bull, otto tra i piloti con Vettel e Verstappen al volante e sei tra i costruttori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

ferrari vasseur in bilico chris horner verso maranello il retroscena della trattativa in f1

© Sport.quotidiano.net - Ferrari, Vasseur in bilico. Chris Horner verso Maranello? Il retroscena della trattativa in F1

In questa notizia si parla di: ferrari - vasseur

Ferrari, Vasseur verso il rinnovo . Esame Spa con gli aggiornamenti

Binotto e l’arte di saper togliersi i macigni dalle scarpe: dalla Ferrari a Crozza (quasi difendendo Vasseur)

F1, Frederic Vasseur verso la conferma in Ferrari. Vince la linea della continuità

ferrari vasseur bilico chrisF1, Horner verso la Ferrari? Si moltiplicano le voci sull’arrivo a Maranello al posto di Vasseur - L’ex team principal della Red Bull ha 14 titoli mondiali e ora vuole rientrare. Come scrive msn.com

ferrari vasseur bilico chrisDalla Germania: Ferrari pensa a Horner - Insider, il presidente Ferrari John Elkann starebbe pensando a sostituire Fred Vasseur con Chris Horner ... Si legge su formulapassion.it

Cerca Video su questo argomento: Ferrari Vasseur Bilico Chris