Ferrari inchioda a Piazza Affari | deludono target al 2030
Torna a marciare la Ferrari (+1,1% oggi in Borsa), dopo aver inchiodato giovedì, quando il titolo ha lasciato sul terreno circa il 14% del suo valore, il maggior calo giornaliero dal 2016, in seguito alla presentazione del nuovo piano strategico e dopo aver rivisto i target di crescita ed elettrificazione da qui al 2030. Il titolo infatti mantiene un calo su base settimanale del 16,76%, risultando il peggiore del FTSE MIB. Guidance 2025 rivista al rialzo e compenso azionisti. In occasione del capital Market Day, la casa del Cavallino rampante ha alzato la guidance 2025, raggiungendo con un anno di anticipo gli obiettivi previsti per il 2026, e proposto un aumento della remunerazione degli azionisti tramite un incremento del dividend payout e un nuovo buyback. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: ferrari - inchioda
"Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme". Meloni inchioda i ProPal #2ottobre #iltempoquotidiano https://www.iltempo.it/politica/2025/10/02/news/giorgia-meloni-inchioda-pro-pal-weekend-lungo-rivoluzione-non-stanno-insieme-44369842/ - facebook.com Vai su Facebook
Ferrari inchioda a Piazza Affari: deludono target al 2030 - La casa d’auto di Maranello ha annunciato un miglioramento delle previsioni di breve periodo (target 2025), deludendo con stime al 2030 più modeste rispetto al previsto ... Segnala quifinanza.it
La Ferrari diventa elettrica, ma crolla a Piazza Affari (-15%) - La nuova Ferrari elettrica, non ha ancora un prezzo ma si sa che sarà consegnata alla fine del ... Segnala ilmessaggero.it