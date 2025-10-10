Torna a marciare la Ferrari (+1,1% oggi in Borsa), dopo aver inchiodato giovedì, quando il titolo ha lasciato sul terreno circa il 14% del suo valore, il maggior calo giornaliero dal 2016, in seguito alla presentazione del nuovo piano strategico e dopo aver rivisto i target di crescita ed elettrificazione da qui al 2030. Il titolo infatti mantiene un calo su base settimanale del 16,76%, risultando il peggiore del FTSE MIB. Guidance 2025 rivista al rialzo e compenso azionisti. In occasione del capital Market Day, la casa del Cavallino rampante ha alzato la guidance 2025, raggiungendo con un anno di anticipo gli obiettivi previsti per il 2026, e proposto un aumento della remunerazione degli azionisti tramite un incremento del dividend payout e un nuovo buyback. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ferrari inchioda a Piazza Affari: deludono target al 2030