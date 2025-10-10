Nel silenzio dell’officina, la Ferrari F40 non è solo una supercar: è un vero e proprio monumento all’ingegneria e al coraggio di un’epoca. Ultima Rossa approvata da Enzo Ferrari, nata in appena tredici mesi dal genio di Nicola Materazzi, la F40 unisce brutalità e leggerezza in un equilibrio che oggi sembra magia: motore V8 biturbo da 2.936 cm³, 478 cavalli e poco più di 1.100 chili di peso. Numeri che fanno impressione ancora oggi, ma sono le sue soluzioni tecniche a raccontare il tempo in cui le auto si costruivano più col cuore che col computer. Durante la manutenzione, ogni dettaglio rivela una logica da corsa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ferrari F40: dentro il cuore del mito da 3 milioni di euro