Ferrari F40 | dentro il cuore del mito da 3 milioni di euro
Nel silenzio dell’officina, la Ferrari F40 non è solo una supercar: è un vero e proprio monumento all’ingegneria e al coraggio di un’epoca. Ultima Rossa approvata da Enzo Ferrari, nata in appena tredici mesi dal genio di Nicola Materazzi, la F40 unisce brutalità e leggerezza in un equilibrio che oggi sembra magia: motore V8 biturbo da 2.936 cm³, 478 cavalli e poco più di 1.100 chili di peso. Numeri che fanno impressione ancora oggi, ma sono le sue soluzioni tecniche a raccontare il tempo in cui le auto si costruivano più col cuore che col computer. Durante la manutenzione, ogni dettaglio rivela una logica da corsa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Ferrari F40: 5 ragioni del suo mito, destinato all’eternità - Questa è una scultura dinamica ad alto indice adrenalinico, dove si condensa la magia del "cavallino rampante". Si legge su clubalfa.it
Ferrari F40: all'asta l'unica con un motore V12 - La Ferrari F40 è una vera e propria icona dell'automobilismo, massima espressione delle supercar turbocompresse Anni 80. Segnala gazzetta.it