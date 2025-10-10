Ferragamo e Unifi uniscono le forze per salvare le razze bovine toscane

FIRENZE – Un progetto nato per proteggere la biodiversità e il patrimonio rurale toscano. Ferragamo, in collaborazione con l’ Università di Firenze (Dipartimento Dagri) e con il patrocinio della Regione Toscana, ha avviato un programma dedicato alla salvaguardia delle quattro razze bovine autoctone a rischio estinzione: la Mucca Pisana, la Garfagnina, la Calvana e la Pontremolese. L’obiettivo è sostenere gli allevatori che, con dedizione e passione, custodiscono queste antiche razze simbolo della tradizione agricola toscana. Un sostegno agli allevatori. Dal 2024, Ferragamo finanzia il progetto di ricerca “Sistemi di allevamento di razze bovine autoctone toscane a rischio estinzione”, coordinato dal DAGRI con il supporto dell’ Associazione Regionale Allevatori della Toscana (Arat). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it