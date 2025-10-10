Fermenti Musicali - La musica emergente prende vita da Latta Fermenti e Miscele
Nasce “Fermenti Musicali”: la musica emergente prende vita da Latta Fermenti e Miscele. Latta Fermenti e Miscele inaugura un nuovo progetto dedicato alla musica live e ai giovani talenti: “Fermenti Musicali”, una rassegna che trasforma il locale di Via Antonio Pacinotti 83 in un laboratorio. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Fermenti Reali a Villa Mascolo con tantissime birre artigianali, diverse possibilità di cibo, tavoli e sedute in più, musica dal vivo ogni sera con vari ospiti... e l'atmosfera tipica da Oktoberfest 10,11 e 12 Ottobre possibilità di mangiare e bere gluten free
Fasano, 'Fermenti - musica a km zero' il festival dedicato ai talenti musicali - musica a km zero", il festival dedicato ai talenti musicali del territorio Dopo il successo della prima edizione, torna a Fasano "Fermenti
«Fermenti – Musica a km zero», il festival che coltiva i talenti musicali del territorio - Le primizie musicali dei giovani talenti raccolte sul territorio sul palco di "Fermenti a km zero".