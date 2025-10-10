Nasce “Fermenti Musicali”: la musica emergente prende vita da Latta Fermenti e Miscele. Latta Fermenti e Miscele inaugura un nuovo progetto dedicato alla musica live e ai giovani talenti: “Fermenti Musicali”, una rassegna che trasforma il locale di Via Antonio Pacinotti 83 in un laboratorio. 🔗 Leggi su Romatoday.it