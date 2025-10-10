Casirate d’Adda. A bordo dell’auto di suo cognato, con targa spagnola, sfrecciava sull’autostrada A4 e ha attirato così l’attenzione di una pattuglia della polizia stradale di Chiari, impegnata in un servizio di controllo. Erano circa le 21 di mercoledì 8 ottobre quando la volante ha azionato i lampeggianti e la sirena e ha intimato l’alt al conducente della vettura. Lui ha subito accostato ed è sceso dal mezzo, ma il suo nervosismo ha insospettito gli agenti che hanno deciso di controllare l’interno dell’abitacolo. Nel vano porta oggetti hanno trovato 4.890 euro in banconote di piccolo taglio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Fermato sull’A4, in auto quasi 5 mila euro e 14 grammi di cocaina: 24enne nei guai