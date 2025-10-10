fermare la guerra un gioco da ragazzi orsini accusa ancora trump

La realtà dei fatti è questa: dopo 735 giorni di guerra c’è uno spiraglio di pace a Gaza. Con la ratifica nella notte dell'accordo da parte del governo israeliano è entrato in vigore il cessate il fuoco nella Striscia, così come prevede il documento siglato in Egitto ieri mattina. Per il professore Alessandro Orsini, però, tutto questo “era un gioco da ragazzi”. O meglio, “ fare la pace per Donald Trump era un gioco da ragazzi”. Interpellato da Dritto e Rovescio, la trasmissione di approfondimento politico condotta da Paolo Del Debbio ogni giovedì sera su Rete 4, il sociologo tratta con sufficienza l’accordo raggiunto e, soprattutto, accusa il presidente degli Stati Uniti d’America di essere arrivato troppo tardi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

