Fermare la guerra un gioco da ragazzi Orsini accusa ancora Trump
La realtà dei fatti è questa: dopo 735 giorni di guerra c’è uno spiraglio di pace a Gaza. Con la ratifica nella notte dell'accordo da parte del governo israeliano è entrato in vigore il cessate il fuoco nella Striscia, così come prevede il documento siglato in Egitto ieri mattina. Per il professore Alessandro Orsini, però, tutto questo “era un gioco da ragazzi”. O meglio, “ fare la pace per Donald Trump era un gioco da ragazzi”. Interpellato da Dritto e Rovescio, la trasmissione di approfondimento politico condotta da Paolo Del Debbio ogni giovedì sera su Rete 4, il sociologo tratta con sufficienza l’accordo raggiunto e, soprattutto, accusa il presidente degli Stati Uniti d’America di essere arrivato troppo tardi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: fermare - guerra
Papa a Netanyahu: fermare guerra a Gaza
Papa Leone XIV su Gaza: “Fermare la barbarie della guerra, no allo spostamento forzato della popolazione”
Papa Leone XIV: “Fermare subito la barbarie della guerra” – Appello all’Angelus per la pace in Medio Oriente
Per fermare la guerra bastava ascoltare le mamme di Mariupol - X Vai su X
Per fermare una #guerra, si mette l' #Italia in #ginocchio. Quando si dice "Intelligenza"... - #sportpress24 - facebook.com Vai su Facebook
"Fermare la guerra un gioco da ragazzi". Orsini accusa ancora Trump - "Trump viene magnificato ma, a mio giudizio, in maniera errata perché fermare questa guerra era un gioco da ragazzi", le sue parole su Rete 4 senza timore di smentita ... Come scrive ilgiornale.it