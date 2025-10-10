Ferito in Mongolia il ritorno a casa
E’ rientrato finalmente in Italia Rudy Di Flavio, il giovane 32enne originario di Massa Fermana, che lo scorso 6 settembre era stato accoltellato in un ostello di Ulan Bator in Mongolia. Si è finalmente chiusa la brutta avventura in cui è rimasto coinvolto il giovane fisioterapista che seguendo il suo spirito di avventura, la voglia di conoscere nuove culture e popoli, il 19 marzo del 2024 era partito da Massa Fermana in sella alla sua bici, per un lungo cammino di migliaia di chilometri che lo ha portato ad attraversare la Grecia, Turchia, Iran, Iraq, Kazakistan, Cina fino a raggiungere la Mongolia, ultima tappa del suo lungo viaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
