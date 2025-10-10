Ferito da uno sparo mentre lavorava nei campi | cacciatore denunciato per lesioni colpose
Un colpo sbagliato che poteva risultare fatale. Alcuni giorni fa, i carabinieri della stazione di Conselice, hanno denunciato un 6 enne per il reato di lesioni colpose. Gli accertamenti sono stati avviati a seguito della denuncia presentata da un 42enne, residente nella provincia di Ferrara, il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: ferito - sparo
Auto su folla,guidatore ferito da sparo
Il proiettile esploso da un mezzo in corsa si è conficcato nella vetrina: nessun ferito - facebook.com Vai su Facebook
Ferito sul lavoro, soccorso in eliambulanza - Un operaio straniero di 47 anni è rimasto schiacciato al torace tra le forche di un muletto ... Lo riporta msn.com
Sparatoria a Taranto, uomo ferito a una gamba mentre era in moto - Un uomo di 32 anni è rimasto ferito a una gamba nelle prime ore di domenica 14 settembre in una sparatoria avvenuta a Taranto, in zona Lama. Come scrive rainews.it