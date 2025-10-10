Ferdinando De Giorgi chi è l' ospite di Ballando con le Stelle | il CT della pallavolo ballerino per una notte
La terza puntata di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci su Rai 1, promette emozioni forti grazie alla presenza di un ospite d’eccezione: Ferdinando “Fefè” De Giorgi, Commissario Tecnico della Nazionale italiana maschile di pallavolo, fresca vincitrice del Mondiale a Manila. Un campione del mondo sulla pista da ballo. De Giorgi vestirà i panni del “ ballerino per una notte ”, portando sul palco dell’Auditorium la sua energia, il suo carisma e l’entusiasmo di chi ha appena riportato l’Italia sul tetto del mondo. Una presenza simbolica e celebrativa, che unisce sport e spettacolo, in perfetto stile Ballando. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
