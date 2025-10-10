La terza puntata di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci su Rai 1, promette emozioni forti grazie alla presenza di un ospite d’eccezione: Ferdinando “Fefè” De Giorgi, Commissario Tecnico della Nazionale italiana maschile di pallavolo, fresca vincitrice del Mondiale a Manila. Un campione del mondo sulla pista da ballo. De Giorgi vestirà i panni del “ ballerino per una notte ”, portando sul palco dell’Auditorium la sua energia, il suo carisma e l’entusiasmo di chi ha appena riportato l’Italia sul tetto del mondo. Una presenza simbolica e celebrativa, che unisce sport e spettacolo, in perfetto stile Ballando. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ferdinando De Giorgi, chi è l'ospite di Ballando con le Stelle: il CT della pallavolo ballerino per una notte