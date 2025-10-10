Fenice petizione contro il sovrintendente Colabianchi Lui | Non parlavo dell' orchestra
Il sovrintendente della Fenice Nicola Colabianchi, dopo la durissima lettera dell'orchestra, ha negato di aver affermato che ci fosse “sessismo” dietro l'ostilità dei lavoratori del Teatro su Beatrice Venezi: «Sono altamente meravigliato delle accuse infondate che mi sono state rivolte, che. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: fenice - petizione
Revoca della nomina di Beatrice Venezi a Direttore de La Fenice - Firma la petizione! https://chng.it/pKpQc9TNwM via @ChangeItalia - X Vai su X
Diecimila firme contro Venezi alla Fenice, il ministro Giuli: «Profilo eccellente» A lanciare la petizione contro il nuovo direttore musicale a Venezia, il musicologo Stefano Aresi: «Il teatro non è un palcoscenico per operazioni di natura non musicale». Il ministro - facebook.com Vai su Facebook
Caso Venezi, i sindacati contro il sovrintendente: “Fiducia venuta meno” - I lavoratori della Fenice contro Colabianchi dopo le accuse di sessismo. Riporta repubblica.it
Venezi, caso in Parlamento: «Direttore bis per la Fenice?» - Si fa sempre più teso lo scontro al teatro La Fenice sulla contestata nomina a direttore musicale di Beatrice Venezi. Come scrive ilgazzettino.it