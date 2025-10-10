Femminicidio San Giovanni Teatino si stringe attorno a Lettomanoppello | È il lutto di una comunità intera

Chietitoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La notizia del femminicidio avvenuto nel vicino comune di Lettomanoppello ci ha colpiti tutti con un dolore sordo e una profonda indignazione. In momenti come questi, non esistono confini tra comuni: il lutto è di una comunità intera, e la ferita è un monito per la nostra società” a dichiararlo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: femminicidio - giovanni

Femminicidio di Alessandra Matteuzzi, ergastolo a Giovanni Padovani e condanna definitiva per l'ex compagno

Femminicidio Alessandra Matteuzzi, confermato l’ergastolo per Giovanni Padovano. La famiglia: “Finalmente giustizia”

Femminicidio Matteuzzi, è definitivo ergastolo per Giovanni Padovani

San Giovanni Teatino, furgoncino portavalori rapinato - Tre uomini a volto coperto e armati questa mattina, intorno alle sette, hanno rapinato una vettura di un istituto di vigilanza nei pressi dell'Ipercoop, a San Giovanni Teatino. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Femminicidio San Giovanni Teatino