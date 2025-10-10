Femminicidio Pescara un uomo uccide per strada l’ex moglie
Un uomo ha ucciso per strada l’ ex moglie a colpi di pistola. Il fatto è avvenuto attorno alle ore 18.30 a Lettomanoppello, in provincia di Pescara. Antonio Mancini, 70enne pluripregiudicato del posto, è stato arrestato in un borgo a pochi chilometri di distanza, a Turrivalignani, sempre nel Pescarese. L’omicida è entrato in un bar del piccolo comune e ha esploso altri colpi di pistola, senza ferire nessuno, prima di essere fermato dalle forze dell’ordine. La vittima, Clelia Mancini, 61 anni, sarta, è morta sul colpo, inutili i soccorsi. I due erano separati da diversi anni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: femminicidio - pescara
Pescara, femminicidio di Alina Cozac: il convivente Mirko De Martinis condannato a 18 anni
Femminicidio a Pescara, donna uccisa a colpi di pistola: arrestato l'ex marito
Femminicidio a Pescara, donna uccisa a colpi di pistola: arrestato l'ex marito, dopo la fuga si era barricato in un bar
Femminicidio nel pescarese Tragedia a Lettomanoppello (Pescara): un uomo di 70 anni, Antonio Mancini, ha sparato alla ex moglie, Cleria Mancini, 56 anni, uccidendola in strada davanti a una farmacia. Accanto a lei il nipote di 12 anni, che ha assistito alla - facebook.com Vai su Facebook
Femminicidio a Lettomanoppello, paesino in provincia di Pescara: secondo le prime informazioni, la vittima è una donna e sarebbe stata uccisa a colpi di pistola dal marito. L'uomo, un 70enne pluripregiudicato del posto, è stato arrestato poco fa a Turrivalig - X Vai su X
Femminicidio nel Pescarese, donna uccisa a colpi di pistola: arrestato l’ex marito - Leggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio nel Pescarese, donna uccisa a colpi di pistola: arrestato l’ex marito ... Riporta tg24.sky.it
Femminicidio nel Pescarese, Clelia uccisa a colpi di pistola tra la folla: arrestato l’ex marito in fuga, si era asserragliato in un ristorante - Ennesimo femminicidio, questa volta in un paesino in provincia di Pescara, esattamente a a Lettomanoppello. Secondo quotidiano.net