Femminicidio Pescara un uomo uccide per strada l’ex moglie

Un uomo ha ucciso per strada l’ ex moglie a colpi di pistola. Il fatto è avvenuto attorno alle ore 18.30 a Lettomanoppello, in provincia di Pescara. Antonio Mancini, 70enne pluripregiudicato del posto, è stato arrestato in un borgo a pochi chilometri di distanza, a Turrivalignani, sempre nel Pescarese. L’omicida è entrato in un bar del piccolo comune e ha esploso altri colpi di pistola, senza ferire nessuno, prima di essere fermato dalle forze dell’ordine. La vittima, Clelia Mancini, 61 anni, sarta, è morta sul colpo, inutili i soccorsi. I due erano separati da diversi anni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

