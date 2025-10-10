Femminicidio di Lettomanoppello voce unica della politica | Serve un cambio culturale chiesta un' indagine alla bicamerale

Ilpescara.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non solo il cordoglio, ma anche la condanna di un ennesimo gesto che deve spingere a un cambiamento culturale e, ancora, la richiesta perché sia la Bicamerale ad indagare su quella che sarebbe stata una “tragedia annunciata”. Il femminicidio di Lettomanoppello della sera del 9 ottobre di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: femminicidio - lettomanoppello

Femminicidio a Lettomanoppello vicino Pescara, donna uccisa in strada dal marito pluripregiudicato

Lettomanoppello (Pescara), uccisa a colpi di pistola dall’ex marito: ennesimo femminicidio

Femminicidio di Lettomanoppello, l'uomo che ha sparato ha rischiato di colpire anche il nipote di 12 anni

Cerca Video su questo argomento: Femminicidio Lettomanoppello Voce Unica