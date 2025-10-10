Femminicidio a Lettomanoppello | spara in strada e uccide l’ex moglie
Pescara - La donna è stata colpita a morte davanti ai passanti. Antonio Mancini, 69 anni, arrestato dai carabinieri dopo la fuga e una nuova sparatoria a Turrivalignani. Un nuovo femminicidio ha sconvolto la comunità di Lettomanoppello, piccolo centro del Pescarese con poco più di duemila abitanti. Nel pomeriggio, Antonio Mancini, 69 anni, ha aperto il fuoco contro la sua ex moglie, Cleria, 66enne sarta molto conosciuta in paese. La tragedia si è consumata in strada, davanti a passanti e clienti dei negozi del centro. Accanto alla vittima c’era anche il nipote dodicenne, rimasto miracolosamente illeso nonostante uno dei proiettili lo abbia sfiorato. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
In questa notizia si parla di: femminicidio - lettomanoppello
Femminicidio a Lettomanoppello vicino Pescara, donna uccisa in strada dal marito pluripregiudicato
Lettomanoppello (Pescara), uccisa a colpi di pistola dall’ex marito: ennesimo femminicidio
Femminicidio di Lettomanoppello, l'uomo che ha sparato ha rischiato di colpire anche il nipote di 12 anni
La donna è stata colpita in strada #Lettomanoppello #Pescara #femminicidio #RadioBruno #10ottobre - X Vai su X
Femminicidio nel pescarese Tragedia a Lettomanoppello (Pescara): un uomo di 70 anni, Antonio Mancini, ha sparato alla ex moglie, Cleria Mancini, 56 anni, uccidendola in strada davanti a una farmacia. Accanto a lei il nipote di 12 anni, che ha assistito alla - facebook.com Vai su Facebook
Femminicidio a Lettomanoppello, donna uccisa dall'ex marito Antonio Mancini: ha sparato anche al nipotino - Femminicidio a Lettomanoppello, in provincia di Pescara, Antonio Mancini avrebbe sparato anche al nipotino dopo aver ucciso l'ex moglie ... Lo riporta virgilio.it
Uccide la moglie in strada tra la gente, arrestato - Ha aperto il fuoco in strada, in mezzo alla gente, tra le vie del piccolo paesino di Lettomanoppello, nel Pescarese, dove tutti conoscono tutti. Come scrive ansa.it