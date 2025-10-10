Pescara - La donna è stata colpita a morte davanti ai passanti. Antonio Mancini, 69 anni, arrestato dai carabinieri dopo la fuga e una nuova sparatoria a Turrivalignani. Un nuovo femminicidio ha sconvolto la comunità di Lettomanoppello, piccolo centro del Pescarese con poco più di duemila abitanti. Nel pomeriggio, Antonio Mancini, 69 anni, ha aperto il fuoco contro la sua ex moglie, Cleria, 66enne sarta molto conosciuta in paese. La tragedia si è consumata in strada, davanti a passanti e clienti dei negozi del centro. Accanto alla vittima c’era anche il nipote dodicenne, rimasto miracolosamente illeso nonostante uno dei proiettili lo abbia sfiorato. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Femminicidio a Lettomanoppello: spara in strada e uccide l’ex moglie