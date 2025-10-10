Felca e il caso Adultização | la denuncia che scuote il Brasile e i social globali

Le immagini iniziano con un pugno nello stomaco: bambini e adolescenti che ballano, posano o cantano su TikTok e Instagram con atteggiamenti tipicamente adulti. Gesti sensuali, coreografie ammiccanti, commenti ambigui di utenti adulti che accompagnano video da milioni di visualizzazioni. Non è. 🔗 Leggi su Today.it