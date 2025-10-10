Fefè De Giorgi ballerino per una notte alla terza puntata di Ballando con le Stelle 2025

Atomheartmagazine.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La terza puntata di Ballando con le Stelle 2025 accoglie un protagonista d’eccezione: Ferdinando “Fefè” De Giorgi, commissario tecnico dell’ Italvolley maschile campione del mondo. Nonostante la partenza tardiva dovuta al match serale Estonia-Italia, lo show di Rai 1 conferma il tradizionale “ ballerino per una notte ”, che questa settimana avrà il volto del tecnico salentino. Ferdinando Fefè De Giorgi (Photo Credits: Federvolley su X) Indice. Chi è Fefè De Giorgi e perché la sua presenza è speciale. L’esibizione: brano, maestra e “tesoretto”. Orario, scaletta e situazione di gara. Cosa aspettarsi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

fef232 de giorgi ballerino per una notte alla terza puntata di ballando con le stelle 2025

© Atomheartmagazine.com - Fefè De Giorgi ballerino per una notte alla terza puntata di Ballando con le Stelle 2025

In questa notizia si parla di: giorgi - ballerino

BALLANDO CON LE STELLE: FEFÉ DE GIORGI BALLERINO PER UNA NOTTE DOPO ESTONIA-ITALIA

fef232 de giorgi ballerinoFefè De Giorgi ballerino per una notte a Ballando con le Stelle - Nonostante il fischio finale arrivi tardi a causa del match in prima serata tra Italia ed Estonia, Milly Carlucci non rinuncia al tradizionale momento- Riporta quilink.it

Volley maschile: Nations league, l'Italia sconfitta in finale contro la Polonia - Gli azzurri del ct De Giorgi, sul parquet del Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium, si sono arresi alla Polonia per 3- Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Fef232 De Giorgi Ballerino