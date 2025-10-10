La terza puntata di Ballando con le Stelle 2025 accoglie un protagonista d’eccezione: Ferdinando “Fefè” De Giorgi, commissario tecnico dell’ Italvolley maschile campione del mondo. Nonostante la partenza tardiva dovuta al match serale Estonia-Italia, lo show di Rai 1 conferma il tradizionale “ ballerino per una notte ”, che questa settimana avrà il volto del tecnico salentino. Ferdinando Fefè De Giorgi (Photo Credits: Federvolley su X) Indice. Chi è Fefè De Giorgi e perché la sua presenza è speciale. L’esibizione: brano, maestra e “tesoretto”. Orario, scaletta e situazione di gara. Cosa aspettarsi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Fefè De Giorgi ballerino per una notte alla terza puntata di Ballando con le Stelle 2025