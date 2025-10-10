Nonostante la partenza tardiva a causa del match in prima serata tra l’Italia e l’Estonia, Milly Carlucci non rinuncia al ballerino per una notte. Nel corso della terza puntata di Ballando con le Stelle, in onda domani sera dalle 22.50 circa, la conduttrice accoglierà all’Auditorium del Foro Italico di Roma Ferdinando “Fefè” De Giorgi, l’allenatore della Nazionale Italiana Maschile di Pallavolo fresca Campione del Mondo. Classe 1961, da giocatore De Giorgi è stato uno dei simboli della leggendaria generazione dei fenomeni dell’Italvolley, con cui ha conquistato un titolo europeo e tre campionati mondiali consecutivi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Fefè De Giorgi alla terza puntata di Ballando con le Stelle 2025