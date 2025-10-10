In un periodo che sembra volergli aprire una nuova direzione, Fedez continua ad avere tanto da dire. Il rapper, che ha da poco annunciato di non voler più comunicare tramite social come era stato abituato a fare negli ultimi anni, ora è pronto a raccontarsi in una veste nuova. Ha scelto di farlo attraverso le pagine di un libro, L’acqua è più profonda di come sembra da sopra, in cui svela la parte più profonda di sé mettendo da parte le rime. Fedez, di cosa parla il suo libro. Nessun dissing, nessuna rima, nessuna storia social. Solo un post in cui si vede la copertina di un nuovo modo di comunicare: un libro, in cui c’è Fedez “a pezzi”, in bianco e nero. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fedez pubblica L’acqua è più profonda di come sembra da sopra, il suo primo libro: di cosa parla