Fedez lascia i social?

Il rapper sceglie la via del silenzio e si racconta solo attraverso la musica. Fedez "abbandona" i social. L'annuncio è arrivato con la calma apparente di un messaggio scritto tra le righe, quasi come una confessione sussurrata: «Ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative. È così che riesco ad esprimermi meglio». Un congedo garbato, ma netto, dal palcoscenico virtuale che per anni lo aveva visto protagonista assoluto. Federico Lucia, l'uomo dietro l'artista, sembra aver scelto di chiudere la porta sul rumore per tornare ad ascoltare il suono più autentico di sé stesso.

