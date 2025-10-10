Lucca, 10 ottobre 2025 – Un frammento importante dell’opera “ La Costanza Trionfante ” di Antonio Vivaldi, da tempo ritenuta perduta, torna oggi a nuova vita grazie alla scoperta del musicologo e direttore d’orchestra Federico Maria Sardelli, tra i massimi studiosi vivaldiani a livello internazionale. Si tratta di 18 arie, una porzione significativa che rappresenta circa un terzo dell’opera, e che permette di ricostruire con coerenza e profondità una parte consistente di questo capolavoro, espressione della più intensa stagione creativa del compositore veneziano. Un evento di grande rilievo musicologico e culturale, che sarà celebrato a Lucca, con due appuntamenti di grande interesse: un convegno di studi, giovedì 16 ottobre (ore 15) nella Cappella Guinigi del Complesso di San Francesco e un concerto in prima esecuzione assoluta, domenica 19 ottobre (ore 21) nella chiesa di San Francesco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Federico Sardelli scopre il Vivaldi che si credeva perduto