Federico Buffa in arrivo a Macerata per Overtime Festival 2025 | le anticipazioni

Federico Buffa sta arrivando a Macerata più carico che mai. Domani sera (ore 19) sarà grande protagonista nella splendida cornice dell’Overtime Arena di Macerata (Piazza Vittorio Veneto) in occasione della 15^ edizione di Overtime Festival. Un gradito ritorno a Macerata per Federico Buffa che, da anni, è ospite fisso della bella manifestazione culturale-sportiva. LE ANTICIPAZIONI DELL’INCONTRO DI DOMANI SERA A MACERATA CON FEDERICO BUFFA. Domani (sabato 11 ottobre) sarà il penultimo giorno di Overtime Festival 2025. “ Le scelte più importanti nel mondo dello sport” sarà il titolo dell’incontro di domani sera (ore 19) con Federico Buffa. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

