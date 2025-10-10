Federica Carbone guarita dal disturbo borderline della personalità | Oggi anche se ogni tanto ho momenti difficili non hanno più il potere di distruggermi

Vanityfair.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diagnosi a 28 anni, un anno intenso di psicoterapia, il buio dell’ansia, il pregiudizio, la rinascita. In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, la divulgatrice e istruttrice di mindfulness racconta la sua storia, per dire, finalmente, che si può guarire. E con il suo nuovo libro, Come ti senti?, invita tutti a riconnettersi con le proprie emozioni. Anche le più scomode. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

federica carbone guarita dal disturbo borderline della personalit224 oggi anche se ogni tanto ho momenti difficili non hanno pi249 il potere di distruggermi

© Vanityfair.it - Federica Carbone, guarita dal disturbo borderline della personalità: «Oggi, anche se ogni tanto ho momenti difficili, non hanno più il potere di distruggermi»

In questa notizia si parla di: federica - carbone

Cerca Video su questo argomento: Federica Carbone Guarita Disturbo