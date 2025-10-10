Federica Carbone guarita dal disturbo borderline della personalità | Oggi anche se ogni tanto ho momenti difficili non hanno più il potere di distruggermi
Diagnosi a 28 anni, un anno intenso di psicoterapia, il buio dell’ansia, il pregiudizio, la rinascita. In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, la divulgatrice e istruttrice di mindfulness racconta la sua storia, per dire, finalmente, che si può guarire. E con il suo nuovo libro, Come ti senti?, invita tutti a riconnettersi con le proprie emozioni. Anche le più scomode. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questo nuovo libro, Federica Carbone riflette sul perché oggi tendiamo a giudicare le emozioni, classificandole come «giuste» o «sbagliate», e cosa possiamo fare per riappropriarci del nostro sentire, vivendolo liberamente per essere davvero liberi.