Federer torna in campo a 44 anni | giocherà a Shanghai con due attori

Ilfattoquotidiano.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roger Federer tornerà in campo a Shanghai. Come nel 2024, il campione svizzero sarà protagonista dell’evento ‘Roger & Friends Celebrity Doubles Match’, un match di esibizione di doppio che si svolgerà al termine della sessione di gioco di venerdì 10 ottobre sul Centrale della Qizhong Forest Sports City Arena. Federer scenderà in campo con gli attori cinesi Donnie Yen e Leo Wu, e con l’ex tennista Jie Zheng, campionessa slam in doppio agli Australian Open e Wimbledon 2006. Lo svizzero è arrivato a Shanghai martedì ed è stato calorosamente accolto all’Aeroporto Internazionale di Pudong (PVG) dal Direttore del Torneo, Michael Luevano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

