Fed vergogna a voto segreto | affossato il diritto all’informazione in Sicilia

Ilfogliettone.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un momento in cui la Sicilia è chiamata a riaffermare il valore della democrazia e della trasparenza, si compie un clamoroso passo indietro: la norma sul Fondo per l’Editoria, cruciale per sostenere pluralismo e informazione regionale, è stata cancellata in Manovra con un voto segreto che offende ogni principio di responsabilità politica. La decisione non è soltanto un errore tecnico, ma un gesto di disprezzo verso il diritto dei cittadini di essere informati, verso il lavoro dei giornalisti e verso chi, ogni giorno, prova a costruire non solo un’impresa editoriale, ma un bene comune.  E in questo contesto la Federazione Editori Digitali (FED) ha diramato una nota che riportiamo integralmente. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

