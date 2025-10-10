FDS Rossetti | Gli integratori sono diventati una chiave fondamentale per tutti

"Al Festival dello Sport vogliamo far conoscere i prodotti a supporto degli sportivi, perchè fare movimento aiuta sia il benessere fisico che mentale”, ha raccontato Jole Rossetti Marketing Manager di Herbalife. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - FDS, Rossetti: “Gli integratori sono diventati una chiave fondamentale per tutti”

In questa notizia si parla di: rossetti - integratori

Scopri quali sono gli integratori più efficaci per combattere e prevenire la stanchezza fisica e mentale, che può colpirci in qualsiasi momento. - La stanchezza, sia fisica che mentale, è una condizione comune che può influenzare negativamente la qualità della vita. dilei.it scrive

Quali sono i migliori integratori da bere quando fa caldo - Con l’arrivo del grande caldo cresce anche l’attenzione verso gli integratori alimentari, alleati preziosi per affrontare le temperature elevate. Lo riporta gazzetta.it