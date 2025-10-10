“Rispettiamo tutti i requisiti di sicurezza. Indossare sempre il casco, le cinture e controllare le condizioni del proprio mezzo prima di mettersi alla guida, sono i passi fondamentali per l’incolumità di tutti”, ha dichiarato il direttore comunicazione Anas Marco Ludovico al Festival dello Sport di Trento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - FDS, Ludovico: “Impariamo dai piloti professionisti, mai distrarsi alla guida”