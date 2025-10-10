FC 26 SBC POTM Premier League | Erling Haaland 91 OVR – Il Mostro Norvegese!
È ufficiale: Erling Haaland è il Player of the Month (POTM) della Premier League! La sua SBC è stata rilasciata, offrendo la possibilità di sbloccare un attaccante con un rating incredibile di 91 OVR, destinato a dominare le difese avversarie. Questa è una delle SBC più grandi e costose di inizio stagione, ma il premio è un attaccante Meta di classe mondiale. Hai 29 giorni per completarla. Il Premio: Erling Haaland POTM (91 OVR). Haaland è un attaccante centrale (ST) con statistiche che lo rendono una macchina da gol assoluta: Valutazione: 91 OVR – Il massimo livello finora.. Statistiche da Fenomeno: TIR 93: La sua finalizzazione è quasi perfetta.
