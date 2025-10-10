FC 26 SBC Nuove Valutazioni | Arda Güler 86 OVR – Il Trequartista Turco con PlayStyle++!
È stata rilasciata una SBC molto intrigante e popolare: Arda Güler Nuove Valutazioni 86 OVR! Il giovane talento turco del Real Madrid è disponibile con una carta che ne esalta le doti tecniche e la visione di gioco. Güler è la scelta perfetta per chi cerca un trequartista con dribbling d’élite e passaggi illuminanti. Hai solo 7 giorni per sbloccarlo! Il Premio: Arda Güler Nuove Valutazioni (86 OVR). Arda Güler è un trequartista (CAM) estremamente versatile, capace di giocare anche come RM e RW. Abilità Piede Debole: 4 Stelle Mosse Abilità e 4 Stelle Piede Debole lo rendono molto efficace in fase offensiva. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Tribunale di Milano, nuove valutazioni sull’AIA per lo stabilimento di Taranto, la soddisfazione del Codacons
Scuole paritarie: una NOTA del MiM chiarisce le nuove regole su classi, valutazioni online ed esami
EA SPORTS F1 25 inaugura la Stagione 3: tributo a Haas, F2 2025 e nuove valutazioni piloti. Free Play Weekend dal 16 al 20 ottobre. https://gametimers.it/ea-sports-f1-25-al-via-la-stagione-3-con-tributo-a-haas-e-arrivo-della-f2-2025/ #F125 #F1Esports #H - facebook.com Vai su Facebook
