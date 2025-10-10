È stata rilasciata una SBC molto intrigante e popolare: Arda Güler Nuove Valutazioni 86 OVR! Il giovane talento turco del Real Madrid è disponibile con una carta che ne esalta le doti tecniche e la visione di gioco. Güler è la scelta perfetta per chi cerca un trequartista con dribbling d’élite e passaggi illuminanti. Hai solo 7 giorni per sbloccarlo! Il Premio: Arda Güler Nuove Valutazioni (86 OVR). Arda Güler è un trequartista (CAM) estremamente versatile, capace di giocare anche come RM e RW. Abilità Piede Debole: 4 Stelle Mosse Abilità e 4 Stelle Piede Debole lo rendono molto efficace in fase offensiva. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Nuove Valutazioni: Arda Güler 86 OVR – Il Trequartista Turco con PlayStyle++!