FC 26 SBC Aggiornamento TOTW
Ecco una guida completa dedicata alla SBC “ Aggiornamento TOTW ” disponibile in Ultimate Team su EA FC 26. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! Aggiornamento TOTW. Sfide: 1. Premio: 1x Pacchetto ogg. gioc. TOTW 1-4 Non scambiab.. Ripetibile: NO. Scadenza: ogni 7 giorni. 4-3-3. Valutazione squadra: min 84. Giocatori con TOT minimo 85: min. 1. Ricordiamo che EA Sports FC 26 è disponibile in tutto il mondo dal 26 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series XS, Xbox One e PC. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 19 settembre. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
#Gatti per la rovesciata spettacolare. E va bene. Pepe del #Villareal è stato effettivamente una spina nel fianco. Però #Conceiçao meritava più di lui per come ha ribaltato (quasi!) una gara in pochissimi minuti. #UCL #TOTW - facebook.com Vai su Facebook
FC 26 SBC Aggiornamento: 2x 78+ Upgrade - È disponibile un nuovo aggiornamento SBC, perfetto per riciclare i doppioni in eccesso e cercare di migliorare la tua rosa. Come scrive imiglioridififa.com
FC 26 SBC POTM Premier League: Erling Haaland 91 OVR – Il Mostro Norvegese! - È ufficiale: Erling Haaland è il Player of the Month (POTM) della Premier League! Si legge su imiglioridififa.com