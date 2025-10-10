FC 26 Obiettivo Stagionale + SBC | Arriva la Sfida Aerea Red Bull!

È il momento di sbloccare premi Stagionali, pacchetti e una EVO esclusiva con il nuovo Obiettivo Stagionale "Sfida Aerea Red Bull"! Allo stesso tempo, è stata rilasciata una SBC facile e veloce per ottenere un pacchetto aggiuntivo. Hai 18 giorni per completare entrambi i set di sfide. Obiettivo Stagionale: Sfida Aerea Red Bull. Completa 4 dei 5 obiettivi qui sotto per ottenere una Evoluzione Esclusiva, una Divisa, e un totale di 3500 XP per il tuo Percorso Stagionale! Sfida Requisiti di Gioco Premio Usa la testa Segna 5 gol di testa in Squad Battles (Dilettante+) o online. 1x Pacc. 2 giocat. oro rari 78+ Usa la forza Segna 10 gol con tiri potenti in Squad Battles (Dilettante+) o online.

