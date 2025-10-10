FC 26 Obiettivo Nuove Valutazioni | Leandro Paredes 83 OVR – Il Regista di Centrocampo!
È disponibile un nuovo Obiettivo che ti permette di sbloccare il centrocampista argentino Leandro Paredes Nuove Valutazioni 83 OVR. Paredes è la scelta ideale per chi cerca un mediano con passaggi d’élite e una buona solidità difensiva. Completa 4 delle 5 sfide entro 7 giorni per aggiungere questo giocatore al tuo club e guadagnare 3000 XP! Il Premio: Leandro Paredes Nuove Valutazioni (83 OVR). Paredes è un centrocampista completo (CMCDM) con statistiche di distribuzione eccellenti: Abilità Piede Debole: 4 Stelle Mosse Abilità e 4 Stelle Piede Debole.. Statistiche Chiave: PAS 87: La sua statistica più alta, che lo rende un maestro nel servire i compagni. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
