FC 26 – Finalmente i Difensori Sorridono | La Patch 1.04 Riporta l’Ordine in Campo!

È finalmente arrivato l’aggiornamento che tutti i difensori stavano aspettando. La nuova patch EA SPORTS FC 26 versione 1.0.4 non è solo una correzione di bug, ma un vero e proprio rework della fase difensiva che promette di rendere i contrasti fisici (Physical Tackles) di nuovo letali. Dimenticatevi di vedere i vostri difensori scivolare nel vuoto: la difesa torna ad essere una priorità! Difesa e Portieri: L’Ora della Verità. Il cuore di questa patch è il gameplay, con modifiche mirate a correggere l’incoerenza difensiva lamentata dalla community: Tackle Fisici Garantiti: Risolti i casi in cui i giocatori non riuscivano a eseguire i Contrasti Fisici (Physical Tackles), specialmente quelli con PlayStyle specifici (come Bruiser ). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

