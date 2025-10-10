FC 26 Evoluzione Distribuisci Palla | Il Centrocampista con Visione di Gioco!
È arrivata un’evoluzione perfetta per potenziare il cuore del tuo centrocampo! L’EVO “Distribuisci Palla” è focalizzata sul miglioramento delle statistiche chiave di Passaggio, permettendoti di trasformare un mediano solido in un vero regista capace di controllare il campo con precisione chirurgica. Questa Evoluzione è un’ottima opportunità per i giocatori che cercano un costruttore di gioco affidabile. Dettagli e Requisiti dell’Evoluzione. Questa EVO è mirata ai giocatori che sono il fulcro della manovra, migliorandone notevolmente l’efficacia nel passaggio. Costo: Gratuita (Non è specificato un costo in crediti o FC Points). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
In questa notizia si parla di: evoluzione - distribuisci
